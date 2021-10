Ristori alle nuove adv, ma c’è chi resta fuori













In arrivo ulteriori contributi statali per le agenzie di viaggi e i tour operator (si tratta di soldi già stanziati durante il mandato Franceschini). Ma questa volta tocca a chi non ha presentato istanza e in particolar modo alle nuove aperture, circoscrivendo gli aiuti, però, solo per coloro che hanno costituito l’impresa entro il 28 febbraio 2020. Dai ristori in arrivo, dunque, sarebbero escluse tutte quelle adv e tutti quei t.o. che si sono costituiti dopo la scadenza fissata dal ministero, come quelli ad esempio “aperti” a partire dai primi giorni di marzo.

L’annuncio del ministero del Turismo – guidato da Massimo Garavaglia – è arrivato proprio nelle ultime ore, con la pubblicazione dell’avviso riguardante l’assegnazione e l’erogazione di contributi destinati al ristoro “di agenzie di viaggi e tour operator che non hanno presentato istanza, pari a 32 milioni di euro, e di quelli destinati alle agenzie di animazione per i villaggi turistici, pari a 10 milioni (dm 24 agosto 2021)”.

A breve, ha informato il ministero guidato da Massimo Garavaglia, verrà pubblicato l’elenco dei beneficiari del ristoro automatico, come previsto ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del suddetto decreto, di 128.710.774 di euro.

ln questo modo, ricordando anche la pubblicazione degli avvisi pubblici per esercenti attività di impianti di risalita a fune, svolte nei comuni ubicati all’interno dei comprensori sciistici, ed enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte, scrive in una nota il ministero del Turismo, “si consente agli operatori di prendere visione, in anticipo rispetto alla creazione delle piattaforme in corso di realizzazione, di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alle procedure di ristoro con il fine di agevolare la predisposizione documentale e di ridurre i tempi di acquisizione delle informazioni”.

AVVISO ADV E T.O.

AVVISO AGENZIE DI ANIMAZIONE VILLAGGI