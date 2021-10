Ristori Agenzie di Viaggi: alla ricerca di 160 milioni perduti













Da oltre un anno dedichiamo la più parte della nostra attività alla gestione, totalmente gratuita per i clienti, delle molteplici pratiche relative all’emergenza Covid-19, che hanno creato una vera montagna di accavallamenti di decine di decreti in cui non è stato facile districarsi. Oggi fissiamo l’attenzione sui sostegni dedicati alle agenzie di viaggi e ai tour operator che erano stati affidati in gestione al Mibact, poi passati al neonato Mt (ministero del Turismo) e rimasti tuttora in pending.

Con il governo Conte 2 il dl Rilancio n. n. 34 del 19 maggio 2020 aveva istituito all’art. 182 comma 1 il contributo a fondo perduto riservato alle agenzie di viaggi e ai tour operator, che con successivi provvedimenti (dl Agosto e dl Ristori) era stato finanziato per un totale di 625 milioni.

Poi sono seguite lunghe vicissitudini e polemiche, dovute al fatto che i ristori apparivano del tutto incongrui a ristorare l’attività delle agenzie di viaggi e creavano inoltre distorsioni a danno dell’attività di intermediazione al dettaglio, vedi documenti:

Il sostegno alle agenzie di viaggi e turismo in epoca di Covid-19

Documento tecnico inviato alle Autorità fiscali il 18 dicembre 2020

Segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Inviata il 01 febbraio 2021

Finalmente dopo sette mesi, il 9 dicembre 2020 il Mibact emanava con decreto gli elenchi con cui venivano assegnati alle agenzie richiedenti un totale di circa 497 milioni, residuando quindi ancora 128 milioni (vedi il provvedimento 2 del prospetto riassuntivo che segue):

Tutti i contributi a fondo perduto 2020-2021 per le Agenzie di Viaggi

Prospetto riassuntivo al 28 maggio 2021

Ma i benedetti 497 milioni richiedevano poi altri sette mesi per essere pagati (maggio 2020 – luglio 2021: il parto di una balena), generando secondo noi una ulteriore grave distorsione della concorrenza, vedi:

Segnalazione all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la distorsione nel pagamento dei contributi a fondo perduto erogati dal Mibact – ora Mt. Inviata il 22 luglio 2021

Con il governo Draghi il dl Sostegni-bis n. 73 del 25 maggio 2021, all’art. 7 comma 1, incrementava di 150 milioni (saliti a 160 in sede di conversione) il fondo di cui all’art. 182 del D.L. 34, portando quindi secondo i nostri calcoli (evidentemente errati, ma non abbiamo capito dove come e quando) la dotazione per le agenzie di viaggi a 288 milioni. Nel frattempo il neonato ministero del Turismo con il dl n. 281 pubblicato il 14 maggio 2021 sembrava aver accolto i nuovi criteri per l’assegnazione, riequilibrando in particolare l’attività di intermediazione prima discriminata.

Ma no. A Ferragosto il ministero del Turismo con il decreto 11 agosto 2021, dopo 7 pagine fitte fitte di richiami che sinceramente abbiamo faticato non poco a seguire, si rimangia e revoca il suo precedente decreto n. 281 e… [ndr: per ragioni di spazio dobbiamo rimandare il seguito alla prossima Newsletter del 15 ottobre].

