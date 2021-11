Ristori adv e t.o, l’elenco dei beneficiari dei 32 milioni













Il ministero del Turismo ha pubblicato l’elenco dei beneficiari dei contributi teorici pari a 32 milioni di euro e destinati al ristoro delle agenzie di viaggi e dei tour operator che non avevano presentato istanza per accedere agli aiuti dedicati al settore, tra anche cui le nuove aperture che però sono solo quelle che hanno costituito l’impresa entro e non oltre il 28 febbraio 2020.

L’elenco delle adv e dei t.o. – consultabile qui – rientra nell’avviso pubblico 546/SG del 30 settembre 2021. Così come comunicato dal ministero guidato da Massimo Garavaglia, ora è in corso la fase istruttoria delle istanze e la verifica mediante inserimento nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, sulla base delle concessioni già maturate da parte del singolo beneficiario durante l’emergenza Covid e delle informazioni rese in sede di istanza.

La registrazione è in fase di attivazione mediante un sistema di inserimento dati massivo, che come spiegato dal ministero consentirà di pubblicare il decreto di assegnazione con i contributi verificati.