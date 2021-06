Ristoranti al chiuso e stadi: nuovo round di aperture in Italia













Il calendario della ripartenza va avanti, come da ultimo decreto sulle riaperture. L’inizio di giugno segna per l’Italia la riapertura anche al chiuso dei ristoranti in zona gialla, il che amplia lo spettro di possibilità anche per i turisti. Resta l’obbligo di indossare la mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo, ma con le nuove regole salta il limite di quattro persone al tavolo e saranno nuovamente possibili le tavolate di gruppo tra amici. Si può tornare anche a consumare ai banconi di bar, pub, gelaterie. Unico limite di orario per ristoranti e bar è la chiusura per il coprifuoco notturno alle 23.

Riaprono al pubblico anche stadi e palazzetti per gli eventi sportivi, al 25% della capienza e con il limite di 1.000 persone per gli spalti all’aperto.

Prossimo step sarà il 7 giugno, con il coprifuoco spostato a mezzanotte, mentre il 15 giugno ci sarà il nullaosta per matrimoni, parchi tematici, fiere e congressi.

L’inizio dell’estate, il 21 giugno, segnerà l’abolizione del coprifuoco.

Dal 1° luglio, infine, via libera a piscine al chiuso, sale giochi, centri benessere, centri termali ed eventi sportivi al chiuso.

Per quanto riguarda la zona bianca – che dal 31 maggio coinvolge Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna – riaprono tutte le attività prima chiuse (le riaperture sopra elencate sono anticipate) e viene abolito subito il coprifuoco. Unica eccezione le discoteche, che restano chiuse.

Restano sempre validi il distanziamento, la mascherina e il rispetto dei protocolli di sicurezza nelle varie attività.