Riscossa dei voli Usa-Europa, l’analisi di Trip.com

È un vero e proprio exploit di prenotazioni per i voli dagli Usa verso l’Europa quello segnalato nel primo semestre del 2022 rispetto allo scorso anno: un risultato frutto sia dell’abolizione delle restrizioni Covid nell’Ue, sia dell’attuale cambio dollaro-euro vantaggioso per i turisti statunitensi. Lo annuncia in un report la Ota Trip.com, ripreso dal portale inglese TravelMole, che vede il booking transatlantico diretto dagli Stati Uniti all’Europa crescere del 250% nella prima metà di quest’anno.

Riguardo alle ricerche di viaggio, poi, i dati sono ancora più eclatanti: i voli dagli States verso il Regno Unito hanno visto un aumento di ricerche del 678% rispetto al primo semestre 2021; verso la Spagna sono cresciute del 614%; mentre le ricerche di voli per Italia e Francia hanno registrato un balzo rispettivamente del 577% e del 491%.

Per Rich Sun, direttore generale del Gruppo Trip.com per le Americhe «il viaggio transatlantico è tornato alla grande e Londra è chiaramente la destinazione più popolare. L’analisi dei nostri dati ha mostrato un aumento significativo della domanda di viaggi, non solo nel Regno Unito ma anche per altre principali capitali europee. Ritengo, infine, che l’aumento del valore del dollaro Usa rispetto all’euro e alla sterlina inglese che sono più deboli più debole sta aumentando il potere d’acquisto dei viaggiatori nordamericani».

L’analisi di Trip.com rivela come – tra gennaio e luglio 2022 – il Paese europeo più popolare per i voli in partenza dagli Stati Uniti sia il Regno Unito, seguito da Spagna, Francia, Italia e Germania. Riguardo le città, infine, Londra e Parigi restano le destinazioni top per ricerche di viaggio dei turisti Usa.