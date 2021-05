Ripresa del trasporto aereo, l’8 giugno la web conference internazionale della Luiss













La Luiss School of Law, lo Studio Pierallini e l’International Institute of Air and Space Law dell’Università di Leiden organizzano per martedì 8 giugno 2021, dalle ore 14.00 alle ore 17.00, la web conference dal titolo “Revitalisation of the air transport market”.

La conferenza sarà introdotta e moderata dall’avvocato Laura Pierallini, nominata recentemente “professionista dell’anno” del settore trasporti da TopLegal e sarà focalizzata sul rilancio del trasporto aereo e la ripresa dell’intero settore dopo la grave crisi dovuta all’epidemia da Covid-19.

Al centro del dibattito – che vedrà la partecipazione tra gli altri del direttore generale Enac, Alessio Quaranta, di Joerg Eberhart, presidente di Air Dolomiti, di Bastiaan de Brujine, general counsel di Aci Europe, di Marta Fillat, senior lawyer di Vueling e di Carolina Mouraz, head of litigation di Tap Air Portugal – ci saranno tre temi: le conseguenze della pandemia sul regime degli aiuti di stato, i rapporti tra aeroporti e compagnie aeree ed infine i diritti dei passeggeri a fronte delle cancellazioni dei voli.