Ripartono le crociere Costa da Genova













Costa Firenze ha debuttato a Genova, inaugurando la ripartenza delle crociere Costa dal capoluogo ligure. Per il 2022, la farà scalo ogni giovedì a Genova sino a fine novembre con itinerario di una settimana nel Mediterraneo occidentale, che comprende anche Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Palermo e Civitavecchia/Roma.

Dal 13 novembre, poi, sino a fine anno, anche Costa Luminosa sarà a Genova tutte le domeniche, per crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale. In totale, gli scali Costa a Genova nel 2022 saranno 45, dopo che nel 2021 e nel 2020 c’erano state solo poche toccate, per via dell’emergenza Covid.

Nel 2023 Costa prevede un’ulteriore crescita della sua presenza nel capoluogo ligure, grazie all’arrivo, tutti i venerdì da aprile a novembre, di Costa Toscana, la nuova nave della flotta alimentata a gas naturale liquefatto.

Adesso i crocieristi possono visitare Genova in libertà, sia con le escursioni organizzate dalla compagnia, senza più la necessità della “bolla” che preservava da contatti con l’esterno, sia in autonomia, scendendo dalla nave per conto proprio. La nuova normativa, entrata in vigore dal 1° aprile, si applica a tutte le destinazioni, fermo restando il rispetto di eventuali requisiti richiesti dalle autorità locali.

«Dopo quasi due anni di pausa, finalmente torniamo regolarmente con le nostre crociere anche a Genova. Lo facciamo con una nave di nuova generazione, come Costa Firenze, e un prodotto ancora più ricco, che consentirà di esplorare al meglio le destinazioni” – ha dichiarato Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere – Costa Firenze, così come le altre navi della flotta, offre l’opportunità di generare valore condiviso sui territori, e contribuire a creare modelli di sviluppo futuro che siano sostenibili e in grado di moltiplicare le opportunità di crescita per il territorio. Sto pensando ad esempio a progetti come il cold ironing, ovvero all’utilizzo dell’energia di terra per le navi che attraccano nei porti”.

Costa ha ridisegnato la proposta di escursioni per esplorare gemme nascoste e poco frequentate, e per godersi le tradizioni, i sapori e i colori più autentici. Come nel caso dei tour a firma National Geographic Expeditions, realizzati in collaborazione con il tour operator Kel 12, che permettono di scoprire luoghi unici accompagnati da persone uniche, come archeologi, enologi, vulcanologi, biologi marini e fotografi. Per quanto riguarda Genova, ad esempio, è previsto un walking tour da Spianata Castelletto al centro storico, insieme a un fotografo di National Geographic Expeditions, per cogliere alcuni degli angoli più suggestivi e fotogenici della città.