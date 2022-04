Ripartono le crociere a Ravenna













Le feste di Pasqua segnano il ritorno delle crociere a Ravenna. Dopo oltre due anni di Covid, il terminal di Porto Corsini targato Royal Caribbean ha accolto la nave Azamara Pursuit con quasi 500 passeggeri a bordo, soprattutto americani.

Per la nuova tensostruttura del porto adriatico, allestita lungo la banchina d’attracco, è stato il primo test in attesa dell’arrivo di navi molto più grandi e un diverso numero di passeggeri. Un modo per tarare tutti i servizi, dal check in per l’imbarco alle navette per chi è andato in escursione alla scoperta del centro storico, dei monumenti e della cucina romagnola. La nave è poi salpata per una crociera lungo la costa adriatica, da Capodistria ad Atene.

L’attesa è adesso per il 15 maggio: in occasione dell’arrivo di Brilliance of the Sea di Royal Caribbean, ci sarà l’inaugurazione ufficiale della stagione 2022 delle crociere.

Intanto prosegue il progetto esecutivo della nuova stazione marittima ampia 10mila metri quadrati su due piani.