Ripartono i voli internazionali all’aeroporto di Olbia

Il 25 giugno ha segnato un momento importante per il ritorno alla normalità dell’aeroporto Costa Smeralda di Olbia. È iniziata a tutti gli effetti la Fase 3 post Covid-19 con la ripresa dei voli internazionali e gli arrivi dei turisti stranieri.

Nel pomeriggio è atterrato nello scalo sardo il volo della Eurowings da Monaco di Baviera, poi ripartito verso la Germania.

Sono cinque le compagnie attive per ora sullo scalo: Alitalia, per la continuità territoriale; Easyjet, che ha confermato la sua presenza a Olbia; Volotea, che ha lanciato per l’estate nuove rotte nazionali; Eurowings e Transavia France.

Si attende a giorni l’ufficializzazione delle rotte programmate per la stagione estiva,

Dopo i primi voli in regime di continuità territoriale e altri collegamenti domestici, Geasar, la società che gestisce l’aeroporto, ha di fatto riaperto la Sardegna al turismo internazionale puntando in maniera particolare sul low cost.