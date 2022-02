Ripartono i tour culturali di Tucano Viaggi













Tornano i viaggi culturali del Tucano e il presidente Willy Fassio annuncia i progetti 2022 in una lettera aperta, con un calendario di partenze che include anche i Paesi che riapriranno prossimamente al turismo.

“Sono trascorsi ormai due anni da quando siamo stati coinvolti in modo drammatico dalla pandemia. È stato molto difficile gestire questo periodo senza poter elaborare progetti a lunga scadenza – scrive – Ciò nonostante abbiamo continuato a lavorare allo scopo di migliorare tutta la nostra programmazione: ogni singolo itinerario è stato verificato e, ove necessario, migliorato”.

Ogni apertura significa anche nuovi itinerari, per Fassio che aggiunge: “È di questi giorni la notizia dell’apertura di alcuni Paesi del Sudamerica, ovvero Perù, Argentina, Cile e Colombia. Speriamo nell’apertura a breve anche della Bolivia e dell’Ecuador con lo straordinario viaggio alle Isole Galápagos. Purtroppo siamo ancora bloccati per quanto concerne il Centro America, l’Africa, gran parte dell’Asia, del Sud-Est Asiatico e soprattutto dell’India”.

Intanto però ci sono Italia e altre destinazioni: “Al fine di poter continuare a lavorare ci siamo dedicati alacremente al prodotto Italia. Non abbiamo proposto i tour tradizionali ma siamo andati in cerca di un’Italia minore con quella tipologia di viaggi che da sempre rappresenta la nostra filosofia – aggiunge – In questo momento il nostro impegno maggiore è ancora rappresentato dalle destinazioni del Nordeuropa con particolare attenzione all’Islanda che al momento attuale segna, come già per l’anno passato, una forte crescita. Di positivo, la recente apertura dell’Arabia Saudita. Un Paese particolare, con rovine archeologiche di epoca nabatea veramente eccezionali e sino a poco tempo fa sconosciute. Un viaggio in Arabia Saudita permette di confrontare tecnologia e antichità, città modernissime e tradizioni autentiche.”

Tucano viaggi dedica attenzione alla sicurezza e al comfort dei viaggiatori con la copertura dell’assicurazione multirischi Covid. “In questi mesi ho lavorato intensamente con i miei collaboratori per trasmettere al pubblico alcuni importanti valori del prodotto Tucano: sicurezza – garanzia – innovazione, che insieme ad artigianalità e qualità contraddistinguono le nostre proposte – dice Fassio – Abbiamo approntato un calendario di partenze di gruppo per tutte le destinazioni, anche quelle che solo prossimamente si apriranno al turismo. Alcune delle nostre proposte sono previste con l’assistenza culturale di specialisti. Lo specialista è lo studioso, il ricercatore, colui che garantisce un importante supporto culturale ai viaggiatori Tucano su alcune partenze di gruppo in materia di archeologia, geologia e scienze della natura, etnografia ed antropologia, culture orientali. Si può scegliere di partire dall’Italia con un gruppo seguito da un nostro accompagnatore oppure effettuare il viaggio come e quando si vuole, in coppia, in famiglia, tra amici. Con Il Tucano si può scegliere la formula di viaggio più rispondente alle proprie esigenze, con la garanzia di un’assistenza puntuale e qualificata”.

Nel catalogo, l’operatore sposta l’attenzione del lettore-viaggiatore sulle emozioni e sulle atmosfere, sui riferimenti storico-letterari e anche poetici o sulle notizie di attualità per portarlo sui veri e propri contenuti del viaggio.

RUSSIA E TERRE DEL NORD. Pagine dedicate alla terra di Russia, alle architetture delle città degli zar ma anche ai suoi gioielli più sconosciuti, alla natura e alla bellezza frastornante delle terre artiche.

AFRICA. L’Africa dei safari e degli animali, l’Africa dei popoli, l’Africa tra Mediterraneo e Sahara. E poi isole e arcipelaghi che profumano di spezie nel blu dell’Oceano Indiano.

ASIA. Si possono scegliere antiche strade come la Via dello Shogun in Giappone, la Via dei Moghul o i mille percorsi dell’India, gli scrigni dell’Oriente Estremo e le antiche civiltà del Vicino Oriente, le terre himalayane o le sterminate praterie della Mongolia, altopiani, montagne e leggendarie città dell’Asia Centrale.

AMERICHE. L’America Latina tra colore, folclore, architetture coloniali, siti archeologici, spettacolari ecosistemi.

I VIAGGI ARCHEOLOGICI DEL TUCANO. Viaggiare da un sito archeologico all’altro per riannodare i fili della storia, per comprendere le proprie radici e quelle altrui. Le partenze sono previste con l’assistenza culturale di archeologi, storici e divulgatori. Itinerari archeologici in Sicilia – Campania – Grecia – Cipro – Malta – Algeria – Tunisia – Tunisia e Algeria – Egitto – Israele – Libano – Giordania – Turchia – Iran – Turkmenistan – Arabia Saudita – India – Cambogia – Perù – Messico – Guatemala.

GIOIELLI D’EUROPA. Itinerari in Albania – Belgio – Bulgaria – Danimarca – Estonia – Germania – Grecia – Isola di Madeira – Isole Azzorre – Kosovo – Lettonia – Lituania – Macedonia – Montenegro – Norvegia – Romania – Russia – Scozia – Spagna – Svezia.

GIOIELLI D’ITALIA. Itinerari in Sicilia – Isole Eolie – Isole Egadi – Pantelleria – Ustica – Sardegna – Basilicata – Campania – Puglia – Abruzzo -Lazio – Umbria – Toscana – Emilia Romagna – Veneto – Friuli Venezia Giulia – Lombardia – Valle d’Aosta – Piemonte – Liguria – Itinerari d’acqua: navigare di laguna in laguna in houseboat.