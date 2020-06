Ripartono anche i rifugi montani, partnership tra Leroy Merlin e Cai Torino

Leroy Merlin, l’insegna del fai da te, annuncia una partnership con la sezione di Torino del Cai, il Club Alpino Italiano, per rendere i rifugi di montagna di Piemonte e Valle d’Aosta più sicuri per i turisti, nel rispetto delle norme anti Covid-19, e per generare nuovo valore economico e ambientale sul territorio.

Leroy Merlin ha esteso il raggio d’azione del progetto di business sociale “La Casa Ideale” a 16 rifugi di Piemonte e Valle d’Aosta gestiti dal Caidi Torino, storica prima sezione dell’associazione di volontariato dedita all’alpinismo e alla difesa dell’ambiente montano.

Rinunciando al proprio profitto, l’azienda consente ai gestori dei rifugi Cai di acquistare nei propri punti vendita prodotti e materiali utili alle necessarie attività di manutenzione straordinaria per rispettare le misure di contenimento del contagio.

L’iniziativa, avviata in fase sperimentale in queste due regioni con l’obiettivo di estenderla a tutto il territorio nazionale, vede protagonisti alcune storiche strutture come il Rifugio Quintino Sella ai Rochers del Monte Bianco, il Rifugio Mezzalama nella Valle d’Ayas e il Rifugio Geat Val Gravio in Val Susa.

I rifugi, come le altre realtà turistiche italiane, sono oggi chiamati alla messa in sicurezza delle proprie strutture, garantendo il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l’assoluto divieto di assembramenti, il rifornimento di dispositivi di protezione individuali e la sanificazione degli ambienti.

Come le case, i rifugi sono un presidio a difesa del territorio e con questa iniziativa Leroy Merlin si impegna a sostenere la loro ripartenza, nell’ottica di generare valore condiviso a livello economico e ambientale.

«Senza rifugi la montagna non vive: a risentirne non è solo il turismo, ma anche le attività economiche, sociali e ambientali che beneficiano del presidio di queste strutture di accoglienza», ha dichiarato Fabrizio Leopardi, direttore risorse umane di Leroy Merlin Italia.

Gianluigi Montresor, presidente del Cai Torino, aggiunge: «Cai Torino, Leroy Merlin e tutti i gestori dei rifugi sono impegnati con intelligenza e flessibilità ad affrontare le sfide e a risolvere i gravi problemi che la pandemia ha posto a tutti noi: siamo certi che insieme ce la faremo».