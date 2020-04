Ripartire insieme, il nuovo piano di Settemari

Settemari lancia il piano Ripartire insieme, per guardare con fiducia al futuro e far ripartire il settore. L’operatore prevede infatti l’emissione di un Buono vacanza anche per partenze successive al 17 maggio, con caratteristiche tese alla massima flessibilità per trade e consumer.

Al via una nuova policy anche per le nuove prenotazioni per sostenere la liquidità delle agenzie di viaggi oltre che rispondere ai timori dei clienti nella prenotazione di una nuova vacanza.

Il piano, a firma dell’amministratore unico di Settemari Ezio Birondi, è stato già diffuso a tutte le agenzie viaggi partner.

Il tour operator già a marzo aveva lanciato due iniziative a supporto delle agenzie: il buono vacanza trasferibile e “La vacanza zero penali”.