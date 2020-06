“Riparti da qui: scopri il Friuli Venezia Giulia”, webinar il 2 luglio

Meta sicura e facilmente raggiungibile, con strutture ricettive qualificate, località balneari rilassanti, montagne incontaminate, luoghi d’arte e borghi senza tempo, molteplici opportunità outdoor e slow, piatti della tradizione e vini pregiati. Una sintesi della regione che sarà protagonista del webinar gratuito e interattivo “Riparti da qui: scopri il Friuli Venezia Giulia”, organizzato da PromoTurismoFVG.

L’appuntamento con la formazione è per giovedì 2 luglio alle ore 14.30 su Travel ID, la community de L’Agenzia di Viaggi Magazine dedicata ai professionisti del turismo.

Per iscriversi basta cliccare su questo link e compilare il form di registrazione.

Il seminario online – condotto da Bruno Bertero, direttore marketing, e Alessandra Zoccolan, responsabile mercato Italia area promozione e commercializzazione PromoTurismoFVG – presenterà agli agenti le innumerevoli possibilità di vacanza nella regione e li condurrà in un viaggio virtuale alla scoperta di questa terra, supportandoli successivamente, nella fase di pianificazione concreta.

PromoTurismoFVG è infatti una destination management organization della regione Friuli Venezia Giulia che pianifica e organizza l’offerta attraverso prodotti turistici specifici – mare, montagna, collina, enogastronomia, cultura, eventi, città d’arte e storia, turismo attivo, scoperta e wellness – con la mission di valorizzare questi plus di una regione ricca e dai mille volti.

L’area promozione e commercializzazione è dedicata esclusivamente al B2B, con lo staff a disposizione di tutti gli operatori del settore – tour operator, agenzie di viaggi, Cral, associazioni –per fornire consulenze sartoriali relative all’organizzazione dei viaggi dei propri clienti in Friuli Venezia Giulia.

La realtà dell’area B2B PromoTurismoFVG è una delle poche esistenti e attive in Italia a lavorare a stretto contatto con le agenzie di viaggi per garantire supporto nel reperire informazioni utili per vendere la destinazione regionale. Una sinergia nata ben prima della pandemia, e oggi ancora più utile in un mercato che sta cercando di riorientarsi, visto che offre supporto tailor made alle agenzie viaggi e tour operator per permettere loro di presentare e vendere la destinazione come se la conoscessero intimamente.