Ripartenza degli aeroporti, le misure anti Covid dell’Enac

L’Ente nazionale per l’aviazione civile ha pubblicato sul proprio sito le “Linee guida per la ripresa del traffico negli aeroporti, a partire dalla Fase 2”, a conclusione del confronto con le associazioni del settore aereo avviato con il tavolo operativo istituito dal presidente Nicola Zaccheo.

Presupposto delle misure post emergenza Covid-19, per i vertici Enac, è che la gestione del trasporto aereo abbia come obiettivo prioritario la tutela della salute dei passeggeri, degli equipaggi e degli addetti dell’intera filiera.

Al contempo, nel rispetto dei principi del Safety Management Systems (Sms), la gestione del settore deve continuare a salvaguardare condizioni operative sostenibili e garantire la fattibilità dei servizi commerciali.

Le linee guida, suddivise in capitoli, attengono innanzitutto alla prevenzione con le modalità per l’uso delle mascherine, la gestione dei flussi di passeggeri nell’ottica del distanziamento, la sostenibilità ambientale, le indicazioni per passeggeri ed equipaggi e il trattamento dell’aria nelle aree dei terminal e sugli aeromobili; alla protezione negli scali del flusso di passeggeri e dell’attività degli addetti aeroportuali, con l’utilizzo delle smart technology, i controlli di sicurezza e le operazioni di handling in sicurezza; l’adeguamento delle operazioni in tutti gli ambienti interni ed esterni degli scali, dai parcheggi agli stand, con le aree di igienizzazione e la sanificazione dei varchi. A completare le lineeguida, la messa in sicurezza del cargo, dei cantieri e la comunicazione coordinata con le compagnie aeree.

Nelle 33 pagine delle “manuale post Covid”, infine, si prevedono sistemi di pre-screening per garantire il massimo livello di salute a passeggeri e operatori aeroportuali, piani di adeguamento di tutti i vettori, simulazioni dinamiche per la verifica delle nuove modalità di gestione dei flussi di utenti e training del personale aeroportuale e di altri soggetti che operano negli scali, con l’istituzione di un apposito Covid Action Group, per fronteggiare ogni situazione di insorgente emergenza sanitaria.