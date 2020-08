Riparte l’Egitto: le misure per musei e crociere sul Nilo

Tutto pronto per la ripresa del turismo culturale in Egitto, programmata a partire dal 1° settembre 2020. Per contenere la diffusione del virus, tutti i tipi di attività turistiche legate al turismo culturale opereranno con un massimo del 50% della loro capacità totale.

Anche i mezzi di trasporto per i turisti opereranno con un massimo del 50% della loro capacità totale, lasciando un posto libero accanto a ciascun passeggero sull’autobus e nelle golf car, e con un massimo di due passeggeri in una limousine.

Inoltre, durante il viaggio i passeggeri e i conducenti sono tenuti a indossare sempre le mascherine. Saranno disponibili disinfettanti e igienizzanti per le mani; prima e dopo ogni viaggio sarà eseguita un’accurata pulizia, disinfezione e adeguata ventilazione.

Per quanto riguarda siti archeologici e musei, tutti i punti di contatto e i pavimenti nei musei e nei centri visitatori dei siti archeologici saranno disinfettati quotidianamente, prima dell’orario di apertura.

I gruppi turistici non dovranno superare le 25 unità nei musei e nei siti archeologici. Le guide turistiche dovranno indossare mascherine e utilizzare apparecchiature audio all’interno dei musei. Gli auricolari saranno sterilizzati dopo ogni utilizzo.

Le compagnie turistiche dovranno fornire mascherine a turisti e conducenti; e controllare quotidianamente la temperatura dei dipendenti (e dei visitatori prima di entrare nei musei e nei siti archeologici interni). Infine, sarà mantenuta una distanza fisica di sicurezza (almeno 1 metro).

Il numero massimo di visitatori ammessi all’interno di musei e siti archeologici al coperto è:

1) 100 visitatori l’ora in tutti i musei (200 visitatori l’ora nel Museo Egizio di Tahrir).

2) 10-15 visitatori all’interno di qualsiasi piramide o tomba (a seconda delle sue dimensioni).

I viaggi di scuole, università e organizzazioni governative dovranno essere notificati in anticipo a siti archeologici e musei ed almeno 48 ore prima della visita programmata, con non più di 15 persone per viaggio, con un massimo di 5 viaggi al giorno.

Le navi non possono effettuare crociere sul Nilo prima dell’inizio di ottobre 2020.