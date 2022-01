Riparte l’attività del Centro Multimediale dell’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma













È ripartita l’attività del Centro Multimediale Interattivo dell’Ufficio Spagnolo del Turismo a Roma, a Piazza di Spagna, con l’evento “Mappa, Spagna, Via!” dedicato all’offerta dell’isola, ideale per vacanze sportive, e condotto da Ilaria Cellura, italiana, ma adottata dall’Isola di Maiorca. Dopo l’inaugurazione, avvenuta nel mese di ottobre 2021, alla presenza della ministra del turismo Reyes Maroto, e una breve pausa di fine anno, sono così ripresi gli incontri in questo innovativo spazio che vuole essere un efficace mezzo di promozione turistica per la Spagna.

Il Centro Multimediale, infatti, può ospitare eventi di operatori del settore e viaggiatori desiderosi di conoscere sempre di più la Spagna, grazie anche al supporto del team dell’Ufficio spagnolo del Turismo a Roma e grazie al VideoWall interattivo. Tramite questo strumento, usufruendo di una navigazione cartografica, si potranno infatti scoprire oltre 12.000 punti d’interesse spagnoli e creare una vera e propria guida di viaggio personalizzata.

Nei prossimi mesi il calendario eventi sarà ancora più ricco: andranno a tenersi ogni settimana incontri ed eventi con tematiche fisse. Nel dettaglio, i martedì saranno dedicati al Cammino di Santiago, con “Los Martes del Camino”: si percorrerà insieme Il Cammino. Tra informazioni pratiche come l’offerta di alloggi, i trasporti e poi la natura nella quale ci si immerge durante il pellegrinaggio, il viaggio proseguirà nell’arte, cultura ed enogastronomia che si possono trovare lungo i diversi itinerari. In alternanza a questo tema, verrà affrontato per un martedì al mese, il tema dell’enogastronomia in Spagna: verrà soddisfatta la curiosità dei viaggiatori in merito ai sapori e alle tradizioni culinarie che caratterizzano questo Paese.

Mentre ogni giovedì, sotto il motto di “Mappa, Spagna, Via”, sono previste presentazioni della Spagna più e meno nota tramite percorsi, itinerari, libri, guide, interviste, film. Una lente d’ingrandimento sulle molteplici sfaccettature che potranno essere prese in considerazione per organizzare al meglio un futuro viaggio in Spagna.

Lo spazio del Cmi è aperto al pubblico da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 ed è prenotabile, in forma completamente gratuita, anche per la realizzazione di eventi e incontri di chiunque abbia come interesse comune la Spagna. L’indirizzo e-mail a cui poter fare riferimento è [email protected]