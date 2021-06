Riparte la stagione estiva di Trevi tra musica e arte













Trevi riparte con una stagione estiva all’insegna della cultura, tra cinema, musica e teatro. Il primo passo per la località umbra, uno dei borghi più belli d’Italia, è stato la riapertura del teatro Clitunno con il recupero della stagione di prosa a cura di Fontemaggiore, che vedrà salire sul palco, tra gli altri, Ninni Bruschetta, Mariangela D’Abbraccio e Arcangelo Iannace.

Dal 2 al 31 luglio verrà inoltre allestita la seconda edizione della rassegna “Cinema con vista” al Ninfeo di Villa Fabri, la ‘terrazza’ di Trevi, che in collaborazione con Anec e Cinema Esperia, proporrà 14 proiezioni. E sempre il palcoscenico all’aperto di Villa Fabri ospiterà Suonicontrovento, con il concerto di Raphael Gualazzi previsto per il 23 luglio.

Mentre a cura di Menti Associate, il 26 luglio verrà proposto il concerto di Stefano Saletti, Mediterraneo Ostinato, ed il 13 agosto saranno di scena Gente Distratta con il loro Omaggio a Pino Daniele, per finire col ritorno dei Pink Floyd Legend che, al tramonto, riprodurranno per intero, il capolavoro Live at Pompeii.

L’offerta culturale verrà poi arricchita dai concerti del Festival Federico Cesi dal 22 luglio al 5 settembre e dal Trasimeno Festival 2021 con Angela Hewitt il 25 luglio nella Chiesa di San Francesco e da due mostre: “Suites” di Sandor Valy a Palazzo Lucarini Contemporany fino al 12 settembre, e “Pepi Merisio. Il gioco” allestita all’interno di Villa Fabri, dal 24 giugno al 3 ottobre.

«Questo è il momento di rialzarsi, con prudenza, ma con grande energia – osserva Francesca Romana Lovelock, consigliere comunale che affianca il sindaco Bernardino Sperandio nella delega alla Cultura – per questo abbiamo unito le forze per dare un contributo alla ripartenza di alcuni dei settori più colpiti da questo difficile e drammatico anno rendendo Trevi protagonista dell’estate umbra».