Riparte anche Dream Cruises da Taiwan

Dopo Tui Cruises in Germania e Mare del Nord, anche Dream Cruises ha ridato il via alle crociere il 26 luglio da Taiwan. Per l’occasione, la compagnia ha organizzato una cerimonia di presentazione dei nuovi itinerari island hopping della nave Explorer Dream, per il mercato di Taiwan.

Dream Cruises offrirà quindi crociere domestiche, con scali nei porti delle isole di Peng Hu, Matsu Island e Kinmen e Hualien.

La ripartenza è stata possibile grazie al basso numero di casi di Covid-19 registrati in questi mesi a Taiwan, dove si è riusciti a contenere la pandemia. Le autorità locali hanno quindi potuto decidere per la ripartenza del turismo e delle crociere interne.

La compagnia di crociere del gruppo Genting Hong Kong ha verificato e migliorato tutti i protocolli di igiene e sicurezza per passeggeri ed equipaggio a bordo, che includono la sanificazione approfondita delle cabine, la pulizia costante degli spazi comuni; la ventilazione al 100% di aria fresca in tutti gli ambienti della nave; le procedure di manipolazione sicura di cibi e bevande; il distanziamento sociale nei ristoranti e in tutte le aree pubbliche e di intrattenimento.

Per la ripartenza sono stati anche studiati processi di screening sanitario pre imbarco e per gli sbarchi. A bordo delle navi sono stati anche realizzati reparti di isolamento nel centro medico e le cabine possono essere convertite come stanze per eventuali quarantene.