Rio de Janeiro affida il commerciale in Italia a Bossa Brazil

Rio Convention & Visitors Bureau (Rio Cvb) ha ampliato le sue attività in Italia con l’apertura di una rappresentanza commerciale, il cui obiettivo è promuovere il turismo nella città brasiliana.

Bossa Brazil, con sede a Londra, è il rappresentante ufficiale di Rio Cvb nei mercati di Regno Unito, Portogallo, Spagna, Francia, Germania e anche Italia.

L’obiettivo è attrarre sempre più turisti sia business che leisure e promuovere dunque la città, partecipando a fiere e roadshow, sviluppando il rapporto con il trade turistico e la stampa specializzata presenti nei suddetti mercati. Bossa Brazil sosterrà coloro che già vendono viaggi verso la città di Rio de Janeiro, ma incoraggerà anche chi è interessato a includerla nei programmi e pacchetti.

«Il mercato italiano ha una grande rilevanza nelle entrate turistiche, sia per il Brasile sia per Rio de Janeiro. Prima della pandemia, i viaggi internazionali hanno apportato 6 miliardi di dollari nell’economia brasiliana. Il ritorno degli stranieri sta già avvenendo ed è per questo che stiamo intensificando la promozione della “città meravigliosa” in Italia. Rio Convention Bureau partecipa già ai principali eventi internazionali del settore turistico, e con la rappresentanza di Bossa Brazil rafforzeremo notevolmente questo lavoro», ha affermato il direttore di Rio Cvb, Roberta Werner.