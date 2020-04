Rinviato il Thailand Travel Mart Plus 2020 di Phuket

Rinviato a data da destinarsi. La comunicazione ufficiale arriva via mail anche per il Thailand Travel Mart Plus 2020, l’evento turistico in programma dal 1° al 3 giugno a Phuket.

La manifestazione, la più importante del settore turistico nel Paese dei sorrisi, è stata rinviata, si legge nella nota, “a causa delle crescenti preoccupazioni legate alla diffusione della malattia di coronavirus in Thailandia e in altri Paesi”, per cui l’Autorità per il Turismo della Thailandia (TAT) ha deciso di riprogrammarla appena sarà possibile.

“Abbiamo preso questa decisione dopo un’attenta considerazione della situazione in considerazione anche del nostro impegno a cooperare con il governo negli sforzi per mitigare la diffusione di covid-19 – continua la nota – Apprezziamo l’interesse e il supporto dimostrato da tutti i partecipanti e siamo con voi per affrontare e superare le attuali sfide del nostro settore turistico». Con una promessa: ci rivedremo presto a Phuket e in Thailandia.