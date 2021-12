Rimborsi, Volotea e Blue Panorama nel mirino dell’Antitrust













Sono in arrivo probabili sanzioni per Volotea e Blue Panorama da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. L’Antitrust ha infatti riscontrato pratiche commerciali “scorrette e omissive” da parte delle due compagnie aeree riguardo al rilascio dei voucher e alla possibilità di ottenere il rimborso in denaro del costo del biglietto aereo a seguito delle cancellazioni post-Covid.

Le eventuali multe che i due vettori saranno costretti a pagare potranno variare da un minimo di 10mila euro a un massimo di cinque milioni. Secondo il settimanale bollettino dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, infatti, già a settembre 2020 l’Ente aveva avviato un procedimento per presunta violazione del Codice del Consumo per accertare “l’esistenza di condotte – poste in essere successivamente al 3 giugno 2020 – consistenti nella diffusione di informazioni scorrette e omissive, rese in fase di cancellazione dei voli, in ordine alla motivazione adottata per giustificare tali cancellazioni nonché, in relazione al rimborso dei relativi biglietti e agli ostacoli posti in essere nel riconoscimento del rimborso in denaro e nelle modalità di utilizzo del voucher”.

Le due compagnie aeree, ora, hanno un mese di tempo per far pervenire all’Antitrust scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti, e il procedimento dovrà concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.