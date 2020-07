Rimborsi, otto compagnie aeree accusate di pratiche illegali

Continua in tutta Europa la lotta per il diritto al rimborso dei passeggeri i cui voli sono statti cancellati a causa dell’emergenza Covid-19.

Dopo che in molti Paesi la questione è stata sollevata dalle associazioni dei consumatori, a lanciare il sasso è adesso l’Ufficio Europeo delle Associazioni dei Consumatori, che ha accusato di “violazioni” dei diritti dei viaggiatori otto compagnie del vecchio continente, tra cui Air France, easyJet e Ryanair.

Adesso, sarà la Commissione europea a doversi pronunciare sull’intera vicenda. «Anche se negli ultimi mesi le pratiche illegali in materia di rimborsi sono state molte in tutto il settore, vettori come Aegean, Air France, easyJet, Klm, Norwegian, Ryanair, Tap e Transavia sono quelle che hanno registrato il numero più alto di lamentele da parte dei nostri associati», ha detto Monique Goyens, direttrice generale dell’Ufficio Europeo delle Associazioni dei Consumatori.