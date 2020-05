Rimborsi, ora con Air France-Klm si può scegliere voucher o cash

Cambia la politica dei rimborsi del Gruppo Air France-Klm. Dopo che nelle ultime settimane l’unica possibilità per i passeggeri, in caso di voli cancellati, era stata quella di ottenere un voucher (eventualmente rimborsabili dopo 12 mesi nel caso non fossero stati utilizzati per il loro pieno ammontare), adesso la holding franco-olandese ha annunciato un cambio di rotta per tutta le cancellazione avvenute dopo il 15 maggio.

Ai passeggeri interessati, infatti, oltre alla possibilità del cambio volo gratuito, viene ora offerta la chance di scegliere tra un voucher e il rimborso in contanti. A chi dovesse scegliere la strada dei voucher però, verrà anche garantito un sovrappiù del 15% sul valore dell’importo, indipendentemente se tali voucher siano stati emessi prima o dopo la data del 15 maggio. Inoltre, per godere di tali sovrappiù, sarà necessario spenderli entro 12 mesi (dopo 12 mesi, infatti, si potrà ottenere il rimborso del voucher, ma senza la maggiorazione del 15%).

“Dall’inizio della crisi – si legge in una nota del Gruppo – Air France e Klm hanno emesso i vocuher come risposta alla continue cancellazioni dovute all’emergenza da Coronavirus. Adesso, i recenti sviluppi della situazione sanitaria a livello globale, e il graduale allentamento delle misure di quarantena, ci permettono di avere una prospettiva più chiara suigli schedule dei prossimi mesi”.