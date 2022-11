Rimborsi, stangata negli Usa

per sei compagnie aeree

Il Dipartimento dei Trasporti Usa ha imposto un totale di 7,25 milioni di dollari come sanzioni per sei compagnie aeree, accusate di non aver rispettato le norme per i rimborsi nel corso della pandemia da Covid. Le multe sono state rilasciate a Frontier Airlines e ad altri cinque vettori stranieri: Air India, Tap Portugal, Aeroméxico, El Al e Avianca.

L’amministrazione Biden, inoltre, ha affermato che il pressing e le misure decise contro queste 6 compagnie ha costretto i vettori a pagare oltre 600 milioni di dollari in rimborsi che fino ad oggi erano stati “bloccati” e non versati ai clienti coinvolti.

«Il nostro obiettivo generale è assicurare che i passeggeri recuperino tutti i loro soldi – ha detto il segretario del Dipartimento, Pete Buttigieg – Pensiamo anche di inasprire le multe su questo tema, una volta per tutte, così da instaurare un meccanismo che possa funzionare da deterrente rispetto alle pratiche illegittime di altri vettori in futuro».

L’enorme quantità di cancellazioni che ha interessato tutto il sistema del trasporto aereo – in seguito alla pandemia Covid-19 – ha provocato in questi ultimi 3 anni le numerose lamentele da parte dei viaggiatori e delle associazioni die consumatori che hanno denunciato i continui ostacoli “imposti” dalle compagnie aeree per evitare di rimborsare tutti i biglietti non utilizzati. Ancora oggi – anche a causa del caos voli estivo – i reclami dei clienti statunitensi sono in numero molto maggiore rispetto alla media pre-Covid

Ancora durante i primi sei mesi di quest’anno, il dipartimento dei Trasporti Usa ha ricevuto 10.089 reclami relativi al rimborso, rispetto ai 750 occorsi nella prima metà del 2019, ma in calo rispetto a 56.326 effettuati durante la prima metà del 2020.

Prima di questa decisioni verso i sei vettori solo la compagnia Air Canada aveva ricevuto in passato una multa per violazione delle norme in tema di rimborso del biglietto aereo. Il DoT statunitense aveva imposto infatti una multa di 4,5 milioni di dollari al vettore canadese.

Ora, nel dettaglio, Frontier Airlines deve pagare una multa di 2,2 milioni di dollari, Air India dovrà pagare 1,4 milioni; Tap ha ricevuto una sanzione pari a 1,1 milioni e Aeroméxico di circa 900mila dollari. El Al e Avianca, infine, dovranno pagare rispettivamente 900mila e 750mila dollari.