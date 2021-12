Rimborsi aerei, domande al via (anche per i voucher Alitalia)













Via libera ai rimborsi dei voucher aerei: il ministero del Turismo ha infatti aperto la piattaforma per inoltrare le richieste di rimborsi ai buoni-Covid emessi a causa dell’insolvenza o del fallimento dell’operatore turistico o del vettore, compresi quelli di Alitalia in a.s, anche se ha concluso la sua operatività lo scorso ottobre.

Le domande potranno essere presentate soltanto online digitando la sezione “Sportello Incentivi” del ministero del turismo (https://sportelloincentivi.ministeroturismo.gov.it) e verranno accettate fino alle 12 del prossimo 31 dicembre. L’accettazione delle domande non sarà vincolata alla data di presentazione dell’istanza di rimborso, poiché il rimborso verrà garantito a tutti coloro che rispetteranno la scadenza della data di presentazione.

Oltre ai consumatori, le domande possono essere inoltrate dalle agenzie di viaggi o dai tour operator titolari di voucher emessi da fornitori poi falliti o insolventi. Il rimborso a cui si ha diritto è pari al valore monetario del voucher, da erogare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande.

È importante sottolineare che i passeggeri che hanno già fatto diversa domanda di rimborso dei voucher Alitalia non potranno fare analoga domanda di indennizzo al Fondo voucher.

Le istanze dovranno contenere i voucher (anche se non ancora scaduti) emessi da operatori turistici e vettori, con l’allegato di richiesta di rimborso inoltrata ai vettori trascorsi 12 mesi dall’emissione . La durata della validità dei voucher pari a 24 mesi si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore del provvedimento.