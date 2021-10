Rilancio del Turchese: Pagliara arruola Emmer Guerra













Si potenzia la squadra di Nicolaus, e in particolare l’area prodotto, con l’ingresso nel team di Emmer Guerra nel ruolo di contract manager senior per le destinazioni estere. A Guerra anche un altro compito affidato dai fratelli Pagliara: quello di responsabile del rilancio del brand I Viaggi del Turchese, rilevato dal Gruppo in pandemia.

“Come pochi altri manager attivi nel nostro mercato, Emmar conosce davvero trasversalmente le dinamiche del panorama turistico domestico e internazionale. Cercavamo da tempo un profilo simile al suo, con una forte specializzazione anche in ambito hi-tech, e ora che l’abbiamo trovato siamo pronti a costruire in modo ancora più articolato il rilancio del nostro outgoing e a dare un rilevante impulso a un progetto importante come quello de I Viaggi del Turchese”, commenta Gaetano Stea, direttore prodotto del Gruppo Nicolaus.

Originario di Ravenna, Emmer Guerra è un nome noto nel mondo del turismo, con un’esperienza più che ventennale, da ultima quella di brand manager di Going, il t.o. di casa Bluvacanze. Nel suo curriculum anche Viaggidea, Hotelplan Italia e Amadeus, dove ha affinato le proprie capacità in ambito tecnologico.

Tra le sue specializzazioni l’Oceano Indiano, l’Oceano Pacifico, l’Australia, l’Oriente e globalia Stati Uniti.

“Non vedo l’ora di entrare nel vivo di questo mio nuovo percorso in un’azienda che sta scrivendo un importante capitolo del tour operating e dell’ospitalità. Il turismo internazionale può finalmente tornare a essere progettato, ridando vita a un comparto fondamentale come l’outgoing”, commenta Guerra.