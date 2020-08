Rigli, Kiriacoulis: «Boom per il charter nautico in adv»

È quasi tutto esaurito il charter nautico nelle agenzie di viaggi per le partenze lungo le coste italiane, con alcune disponibilità ancora possibili per Sicilia e Sardegna: lo afferma Luciano Rigli, amministratore Kiriacoulis Italia e Holidays srl.

«Per la prima volta in tanti anni – evidenzia Rigli – stiamo assistendo a un cambio di tendenza. Oggi la maggioranza delle richieste è di barche con skipper, fino alla stagione scorsa non si arrivava al 10%, mentre oggi siamo oltre il 50%. Nel nostro caso la domanda interna ha già superato una buona metà delle disponibilità. La flotta Kiriacoulis conta oltre 400 imbarcazioni, di cui 52 in Italia, e a queste si devono aggiungere altre 27 unità commercializzate con il marchio Aladarsail».

«In sostanza Holidays – aggiunge Luciano Rigli – commercializza circa 80 barche che rappresentano un buon 8% dell’intera offerta nazionale. La tendenza è verso i catamarani, anche se reggono comunque bene pure i monoscafi. Abbiamo avuto molte richieste dalla rete Geo Travel Network che purtroppo non siamo stati in grado di soddisfare. Per i membri Geonet avevamo posto in essere un pacchetto esclusivo, che per la prossima stagione sarà arricchito con la possibilità di vendere su base individuale».

Rigli sostiene che il lockdown ha certamente generato ricerca d’isolamento, e la vacanza in barca soddisfa questa nuova esigenza. A conti fatti, il charter nautico sta lentamente rientrando nelle agenzie di viaggi: «il problema – osserva Rigli – è che queste non sono formate per la vendita. Noi cerchiamo di formare i venditori, ma troviamo resistenza. Una delle ricette per gli agenti di viaggi che vogliono e devono uscire dalla crisi è un approccio all’insegna dell’umiltà, perché in molti casi non si è normalmente preparati su nicchie di mercato come il charter nautico. Del resto, poi, alcuni grossi t.o. si sono avvicinati al prodotto: la stessa Eden Viaggi sta entrando nel mercato del charter, stringendo accordi con i principali player».