Riconnettersi con il mondo: Celebrity Cruises festeggia il ritorno al viaggio













La compagnia di crociere di lusso Celebrity Cruises lancia “Journey Safe, Journey WonderFull”, campagna pubblicitaria globale multimilionaria che invita i consumatori a risvegliare la loro voglia di viaggiare e riconnettersi con le persone e il mondo che li circonda. Il tutto dalla prospettiva di una nave, mostrando le nuove esperienze di lusso che mettono al centro luoghi e persone.

Celebrity ha anche annunciato un importante aggiornamento del marchio.

Lo spot parte dalla domanda: “Quanti momenti preziosi ci siamo persi?”, prima di condurre lo spettatore in un viaggio tra esperienze e meraviglie non immediatamente associabile a una crociera. Punta infatti a sradicare ogni cliché e stereotipo su questo tipo di viaggio. Sulle note del remix di “What a Wonderful World” di Louis Armstrong, lo spettatore è invogliato a in ogni momento a sperimentare la pienezza della vita.

Il filmato punta anche sulla sicurezza dell’ambiente di viaggio. Celebrity Cruises ha cessato di operare nel marzo 2020 a causa della pandemia e oggi, dopo quasi 16 mesi, è stata la prima compagnia di crociere a navigare con ospiti dal Nordamerica (e la prima a salpare da un porto degli Stati Uniti con Celebrity Edge da Fort Lauderdale il 26 giugno per crociere di sette notti ai Caraibi) e ha ripreso servizio con più della metà della flotta.

Il brand è un forte sostenitore delle vaccinazioni e richiede a equipaggio e ospiti di essere completamente vaccinati per poter salire a bordo.

«Abbiamo sopportato una pandemia che ci ha tagliati fuori dal momento e ci è servito a riconoscere quanto sia potente e significativo il viaggio per le nostre vite – ha dichiarato il presidente e ceo di Celebrity Cruises Lisa Lutoff-Perlo – Il viaggio non è solo una vacanza: i nostri cuori e le nostre menti si riempiono di nuove persone, nuove esperienze, nuove realizzazioni. Abbiamo visto l’opportunità non solo di riemergere, ma di riformulare l’esperienza di Celebrity Cruise attraverso questa lente. È tempo di rivedere il mondo e le altre persone attraverso una delle vacanze più sicure possibili».

Michael Scheiner, senior vice president & chief marketing officer di Celebrity Cruises, ha aggiunto: «Come nuova compagnia di viaggi di lusso, puntiamo alla pienezza dell’esperienza di viaggio. Quando scegli Celebrity Cruises, scegli il meglio di tutto: un hotel di lusso, un ristorante di qualità Michelin, un lussuoso centro termale, tutti e quattro gli angoli del mondo per incontrare persone diverse di culture diverse. Questa campagna distrugge ogni cliché e stereotipo esistente sulla crociera, e questo è solo l’inizio di un percorso».