Ricetta per la ripartenza: video intervista a Gattinoni

Il turista che è cambiato, l’agenzia di viaggi che deve rinnovarsi, la digitalizzazione del travel, il ritorno degli operatori in fiera e la centralità della formazione. L’Agenzia di Viaggi Magazine ha raccolto il Gattinoni-pensiero sulla ripartenza del settore dopo due anni di pandemia in una video-intervista a margine della conferenza stampa di presentazione di Bit Milano 2022.

GUARDA LA VIDEOINTERVISTA A FRANCO GATTINONI, PRESIDENTE FTO

«Vogliamo riportare la Bit ai livelli di diversi anni fa – ha sottolineato in conferenza stampa il presidente di Fto, Franco Gattinoni – Per questo noi, come operatori, siamo presenti e stiamo investendo. Siamo convinti che possa rappresentare una grossa opportunità anche per raggiungere il cliente finale. La giornata di apertura al pubblico credo che si possa rivelare molto utile anche perché questa è una città che ha puntato molto sul turismo delle fiere e dei congressi. E possiamo anche ipotizzare che in una prossima edizione si allarghi la manifestazione con un “fuori fiera”, come è stato sperimentato con successo in altri settori».