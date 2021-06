Riccione in treno, al via l’iniziativa anche sui regionali per l’estate













Vale per Frecce, Intercity e treni regionali. Riccione in treno – promozione nata dalla collaborazione fra Federalberghi Riccione, il Comune della Perla Verde e Trenitalia – è stata estesa anche a Trenitalia Tper, la società che gestisce il trasporto regionale in Emilia Romagna.

L’iniziativa prevede che a tutti coloro che arriveranno a Riccione con i regionali di Trenitalia Tper sia rimborsato il biglietto ferroviario e non sia applicata la tassa di soggiorno. Unica condizione è scegliere uno dei tanti alberghi aderenti all’iniziativa. L’estensione dell’offerta include anche i clienti che utilizzeranno l’Orobica Line, la coppia di treni che consente di arrivare da Bergamo e Brescia a Riccione direttamente e senza cambi.

Nel frattempo, sono tanti coloro che hanno già contattato gli hotel, grazie alle fermate estive a Riccione delle Frecce e degli Intercity di Trenitalia e alla campagna di comunicazione realizzata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Edita.

Ai collegamenti diretti con Torino, Milano, Venezia, Bolzano, Trento, Verona e Roma si aggiunge quest’anno la coppia di Frecciarossa da e per Brescia con partenza dalla città lombarda alle 6.12 e arrivo a Riccione alle 9.23 e rientro con partenza alle 20.05 e arrivo a Brescia alle 23.18.

Sono stati realizzati video dedicati alle città di origine dei collegamenti veloci con Riccione – Milano, Torino, Verona, Bolzano, Trento, Brescia, Bergamo, Roma, Bologna – che saranno proiettati anche nei monitor di bordo dei Frecciarossa e dei treni Rock di Trenitalia Tper.

«Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Federalbeghi Riccione, Trenitalia e ora anche Trenitalia Tper, perché Riccione in Treno dimostra, anno dopo anno, l’importanza di collegare la destinazione alle principali città italiane direttamente con il treno – ha dichiarato la sindaco di Riccione Renata Tosi – Si tratta di una grande opportunità. Al tema dell’ottima raggiungibilità si somma il fatto che si tratta di bacini di aree geografiche di nostro riferimento e la nostra offerta è in continua espansione come destinazione vacanza».