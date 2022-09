Riapre il Mandarin Palace Luzern sotto il segno della Belle Époque

Corni alpini, sbandieratori, cani San Bernardo, la danza del leone: ha reso omaggio alle due anime della struttura l’evento di apertura del Mandarin Oriental Palace Luzern, lo storico palazzo simbolo della Belle Époque di Lucerna.

L’albergo in portfolio al Gruppo Mandarin Oriental Hotel ha riaperto le sue porte dopo un importante restauro, a cura di Iwan Bühler Architekten e gli interior designer londinesi Jestico + Whiles, che hanno creato un design contemporaneo, ispirato alla bellezza dei paesaggi svizzeri, pur preservando la storia dell’edificio.

L’hotel si trova sulle rive del lago di Lucerna, a poca distanza dal centro storico e con vista sulle Alpi svizzere. La proprietà dispone di 136 camere, di cui 48 sono suite, tra le più grandi di Lucerna. L’offerta benessere è garantita da una Spa, sono presenti anche spazi per eventi e il food and beverage può contare su quattro ristoranti e bar, sotto la direzione dello chef stellato Gilad Peled.

In occasione dell’apertura, l’hotel offre pacchetti di benvenuto per gli ospiti. A partire da 700 franchi a notte, le offerte includono un soggiorno nelle camere con vista lago oppure nelle suite, una colazione per due, un credito di 100 franchi (150 per le suite) per il servizio f&b, e una gamma di esperienze per scoprire la destinazione.