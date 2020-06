Riapre Gardaland, al via la stagione dei parchi divertimento

È il primo parco divertimenti italiano a riaprire i cancelli dopo il lockdown, facendo così da apripista per le altre realtà del settore. Il 15 giugno Gardaland ha dato il via ad una nuova fase, una ripartenza in sicurezza che ha a cuore la tutela dei dipendenti e dei visitatori, ma che allo stesso tempo vuole garantire loro il divertimento.

«Siamo molto felici di tornare ad accogliere i nostri visitatori. La parola d’ordine quest’anno sarà divertimento in sicurezza. Usciamo da un periodo difficile per tutti ma siamo convinti che sia possibile tornare a divertirsi», afferma Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland.

Una delle caratteristiche di questa stagione sarà il contingentamento degli ingressi al Parco. «Abbiamo fissato un limite giornaliero di circa 10mila persone – continua Vigevani – Ovviamente questo porterà ad una riduzione rispetto ai nostri numeri abituali, ma siamo positivi sull’andamento della stagione, inoltre abbiamo da poco attivato il servizio prenotazioni online e i primi riscontri sono molto lusinghieri»

A seguito dell’emergenza sanitaria, si è reso necessario lo sviluppo di un protocollo di riapertura in salute e sicurezza che prevede alcune misure utili per tutelare la salute degli ospiti e dei dipendenti.

Una novità è l’app per prenotare le attrazioni che permette di partecipare ad una coda virtuale, riducendo così i tempi di permanenza in fila e gli eventuali assembramenti. Con l’app Qoda è possibile anche prenotare il proprio posto nei ristoranti del Parco.

Per l’estate 2020 sono stati introdotti due nuovi spettacoli all’aperto. Per i più piccoli imperdibile è il 44 Gatti Rock Show, spettacolo musicale outdoor dedicato alle famiglie e progettato ad hoc.

Un’esibizione di 15 minuti, sul palco dell’Arena 44 Gatti, per far divertire i grandi e far scatenare i piccoli sulle note dei successi originali della serie, seguita da un Meet&Greet dedicato.

Presso piazza Ramses in scena, invece, AquaFantasia – Storia di acqua, luci e colori, uno spettacolo di fontane danzanti che si ripete ogni ora.

Aperte e fruibili in sicurezza la quasi totalità delle attrazioni all’aperto, sia acquatiche che all’asciutto. Per moltiplicare il divertimento, tutti gli abbonamenti del 2020 saranno validi anche per la stagione 2021. Inoltre, per premiare la fedeltà dei sottoscrittori di Gardaland Club, la membership esclusiva lanciata lo scorso febbraio, la rata mensile sarà ribassata fino a dicembre 2020.

Per completare l’offerta di divertimento sicuro aperti anche Gardaland Hotel e Gardaland Adventure Hotel, interamente tematizzato. Come nel parco, il protocollo garantisce un soggiorno in totale sicurezza.

Presso il ristorante tematizzato, Tutankhamon Restaurant, il servizio è stato ripensato per garantire un’esperienza culinaria sicura e piacevole. Colazione, pranzo e cena sono solo su prenotazione.

L’offerta Gardaland Happy Summer – prenotabile online – prevede uno sconto fino al 25 % per un soggiorno – dal 1° luglio fino al 27 settembre – in uno dei due hotel comprensivo di pernottamento, prima colazione e ingresso per due giorni consecutivi al parco.