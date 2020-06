Riapre al pubblico la Torre Eiffel, ma si potrà salire solo a piedi

Riapre la Torre Eiffel a Parigi, dopo i tre mesi di chiusura dovuti all’emergenza coronavirus. Tra le misure di sicurezza previste, i visitatori a partire dagli 11 anni di età avranno l’obbligo di indossare le mascherine.

Chi vorrà salire in cima al monumento però dovrà salire a piedi i 674 gradini, utilizzando le scale. L’uso degli ascensori è stato infatti vietato per ragioni di sicurezza. Gli ingrassi saranno in numero limitato per garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti. Salite e discese si svolgeranno su due scalinate diverse.

Intanto, in virtù dell’allentamento delle misure di sicurezza attuato dal governo francese a metà maggio, i monumenti stanno tornando a essere visitabili. La Reggia di Versailles è già aperta da tre settimane; il museo del Louvre aprirà le porte a partire dal 6 luglio.