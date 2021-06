Riaperti tutti i parchi Costa Edutainment in Romagna













Porta aperte per tutti i parchi di Costa Edutainment: dopo nove mesi d’attesa, hanno riaperto con novità in arrivo e protocolli di sicurezza per proteggere il divertimento degli ospiti.

Come spiega Patrizia Leardini, general manager Costa Edutainment Polo Romagna e Toscana: «Siamo ripartiti e non vedevamo l’ora. Confidiamo in una grande ripresa di tutto il comparto turistico della Riviera e anche dei nostri parchi che sono trainanti per il territorio. Quello che garantiamo ai nostri ospiti è un divertimento in sicurezza. Applichiamo protocolli molto stringenti, che erano già entrati in vigore l’anno scorso ed erano stati tarati, senza aver registrato contagi. Naturalmente siamo fiduciosi nella situazione di quest’anno e in quello che si prospetta per i prossimi mesi, con contagi in calo e una campagna vaccinale forte, attiva da settimane».

Tra le attrazioni di maggior richiamo l’M280, il maxi scivolo di Aquafan che apre sabato 19 diugno con i suoi 280 metri di adrenalina, per 280 secondi di discesa. Riapertura anche per il Family Experience Park Oltremare, a Riccione, in grado di accogliere in sicurezza centinaia di famiglie in un’area di 110mila mq riproponendo in laguna lo spettacolo dei delfini.

Con il passaporto dell’Avventura le famiglie hanno iniziato a partecipare ai programmi interattivi per vivere una giornata da addestratore di delfini o falconiere. Il parco rimarrà aperto, come tutti gli altri, ogni giorno fino a fine agosto. E a fine mese si avrà anche il debutto del musical novità 2021 Quasi Wonderland, show outdoor interamente cantato dal vivo.

A completare l’offerta, la nuova Italia in Miniatura, riaperta il 15 giugno, completamente ristrutturata, rinnovata e arricchita per i suoi 50 anni: il parco tematico di Rimini ospita 300 riproduzioni in scala di monumenti del Bel Paese. Dall’imbarco per Venezia, dove da quest’anno torreggia un colossale Leone di San Marco, alla Torre Panoramica con le sue mongolfiere alla Scuola Guida Interattiva, dove si sono formate le prime “classi” di piloti in erba ansiosi di guadagnarsi la loro prima patente. La novità della stagione 2021 è Pinocchio: si percorre in trenino la fiaba italiana più famosa nel mondo, attraversando il Paese dei Balocchi e il ventre della Balena, tra colori, magia e costumi riprodotti con cura da documenti dell’epoca di Collodi. Ritorno al futuro con Esperimenta, mentre al Pappamondo ci si immerge nella natura. Colorato restyling anche per la Scuola Guida Interattiva una città-giocattolo dove si impara a guidare davvero.

Riaperto anche l’Acquario di Cattolica, con la grande vasca che ospita gli squali toro più grandi d’Italia. Con i suoi quattro percorsi al coperto, Blu, Giallo, Verde e Viola, compresi nello stesso biglietto, l’acquario è il secondo d’Italia per dimensioni, ambienti e varietà delle specie, con attrazioni come l’area Plastifiniamola e la mostra “Abissi, terra aliena” dove è possibile vedere che forma hanno gli esseri delle profondità.