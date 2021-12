Restyling dell’Hennebique di Genova, che diventa hub per turismo













Al via il restyling dell’Hennebique, ex silo del porto di Genova, edificio monumentale in stile liberty. Un intervento atteso da 50 anni e che lo renderà un hub per il turismo.

Riconosciuto nel 2007 dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali come «Sito di interesse storico e artistico», in quanto importante esempio di architettura industriale a Genova, l’Hennebique ha una facciata decorata sulla muratura in calcestruzzo con motivi classici, arricchita da finti conci in rilievo e da archi ribassati oltre alle finestre affacciate sul mare.

Obiettivo è dare lustro a Genova nel 2023, proiettandola verso una nuova dimensione di città artistica evoluta e innovativa.

L’Hennebique fu costruito nel 1901, è un edificio gigantesco che prende il nome dal suo progettista François Hennebique, inventore della tecnica del calcestruzzo armato, che è stato il primo progetto architettonico in Italia a essere costruito con quel sistema all’epoca appena brevettato, poi applicato anche per la costruzione del Lingotto di Torino. Il complesso ha attraversato intonso più di cento anni di storia, marcando a fuoco vivo la tradizione genovese. Inizialmente dedicati ad accogliere i grandi scali europei, i silos Hennebique sono stati per lungo tempo il volto e i profili dell’importante adeguamento tecnologico e infrastrutturale che, a fine ‘800, ha travolto il contesto storico-culturale genovese. L’impianto, fu pensato come vero e proprio automa industriale capace di “ingerire” e insaccare quantitativi massicci di granaglie. Il collegamento diretto con due binari ferroviari permetteva un rapido trasferimento della merce e sigillava l’indispensabile collegamento terra-mare.

Una struttura altamente performante che nel 21° secolo tornerà a operare rispondendo alle esigenze della Genova dei giorni nostri conservando il proprio fascino e ridisegnando un’altra parte importante del fronte mare.

Entro dicembre il completamento delle demolizioni e dall’inizio 2022 partiranno i lavori per realizzare un nuovo hub per turismo, crociere, attività portuali ed edilizia a servizio dell’Università. La fine dei lavori è prevista per il 2023.

Una macchina intelligente, animata dalle più moderne tecnologie della domotica. Nella torre ci sarà il Blue Innovation Forum che, oltre a ospitare sale meeting e data room, avrà la stanza immersiva, un centro ricerche e luogo congressuale ed espositivo dotato di tecnologie innovative, uno spazio divulgativo sulla sostenibilità.

A Levante, su una superficie di 13mila metri quadrati, troverà spazio un hotel quattro stelle superior con 200 camere, uno spazio meeting congressuale, un’ala fitness e un rooftop bar & restaurant con piscina panoramica.

Inserito in un contesto urbano delicato, il nuovo Hennebique costituisce la cerniera tra il Porto Antico e il polo crocieristico e turistico-ricreativo in via di sviluppo, e completerà la riqualificazione del Waterfront cittadino progettato da Renzo Piano. Collocato in posizione strategica, l’immobile diventerà un polo attrattore per residenti, turisti e croceristi. Il manufatto avrà un futuro grazie ai lavori di recupero messi in atto a fronte di un investimento di oltre 100 milioni di euro.