Restarting Mice, i big player fanno sistema per il futuro di eventi e congressi













Tre giorni di incontri, dibattiti, presentazioni tra Genova e Roma per analizzare insieme come fare sistema per il turismo italiano. Con mascherine d’ordinanza, ma stavolta finalmente in presenza. L’occasione nasce grazie all’appuntamento “Restarting Mice”, l’evento organizzato da cinque aziende del travel italiano, ovvero Msc Crociere, Alitalia, Starhotels, AirPlus International e First Travel Italy.

Obiettivo è fare sistema in un settore, quello dei meeting e dei congressi, estremamente frammentato, ma che in Italia muove un giro d’affari pari a 20 miliardi di euro grazie a 13 mila operatori che organizzano più di 400.000 eventi, con 42 milioni di presenze (il 40% dei pernottamenti alberghieri è legato a eventi, meeting e congressi). I principali operatori di questo comparto – tra cui Cwt, Cisalpina, Gruppo Uvet, Gruppo Gattinoni, Aci Blueteam, Sg Company, Ega, Gruppo Next, Match Music, Triumph Group – si sono dunque confrontati a lungo su tematiche quali il futuro degli eventi, modalità e ripresa in sicurezza e su come lavorare assieme per sostenere un settore fortemente colpito dalla pandemia.

A bordo della nave Msc Grandiosa, in navigazione da Genova a Civitavecchia, Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere, ha illustrato gli investimenti della compagnia che prevedono nuove navi, di cui 4 solo lusso, con spazi ad hoc per ospitare eventi e meeting; Nicola Bonacchi, vice president leisure di Alitalia, ha annunciato le nuove destinazioni della summer 2021 e presentato il lavoro del team dedicato a voli charter e grossi gruppi della compagnia area; First Travel Italy tramite Stefania Semenzato, managing director, ha ricordato come la logistica e i trasporti siano un asset indispensabile di sicurezza per gli eventi, sottolineando come gli Ncc sono «ormai delle camere sterili», in quanto garantiscono un ambiente igienizzato e sicuro nei più piccoli dettagli.

Daniele Aulari, country manager di AirPlus International, multinazionale specializzata in soluzioni di pagamento virtuali, ha sottolineato la crescita del 24% nei pagamenti digitali nel 2020 e presentato nuovi strumenti, tra cui una piattaforma innovativa e sicura che si integra con i sistemi di back office delle agenzie, mentre Antonio Ducceschi, cco di Starhotels, catena che comprende 30 strutture alberghiere dal “cuore italiano”, ha posto l’accento su come l’azienda stia continuando ad investire in certificazioni di sostenibilità ambientale e sociale, in flessibilità e sicurezza.

Nelle sale del Starhotels Metropole di Roma, alla presenza di Giorgio Palmucci, presidente Enit e di Carlotta Ferrari, presidente del Convention Bureau Italia, si è discusso invece della importanza del “brand” Italia, della necessità di realizzare ora una forte promozione e una campagna di comunicazione verso l’estero e di valorizzare in maniera coordinata e univoca il Bel Paese, e la sua attrattiva come meta di svolgimento di eventi e convegni.