Restarting Mice, appuntamento a Genova con i big del travel













Anche il Mice scalda i motori. Dopo un anno di stop forzato, dal 9 maggio partirà l’evento in presenza “Restarting Mice, fare sistema per il turismo italiano”, una tre giorni di lavori con la partecipazione dei principali operatori del settore.

L’appuntamento, organizzato da cinque fra le realtà più importanti del turismo italiano – Msc Crociere, Alitalia, Starhotels, AirPlus International e First Travel Italy – sarà una occasione per studiare modalità e tempi di ripartenza del comparto meeting ed eventi che muove normalmente un giro d’affari pari a 20 miliardi di euro, grazie a 13mila operatori che organizzano più di 400mila eventi con 42 milioni di presenze (il 40% dei pernottamenti alberghieri è legato a eventi, meeting e congressi).

I partecipanti si ritroveranno a Genova domenica 9 maggio e salperanno alla volta di Civitavecchia, a bordo dell’ammiraglia Msc Grandiosa, nel rispetto del protocollo di salute e sicurezza messo a punto dalla compagnia crocieristica.

A bordo della nave inizierà un primo confronto sulle linee guida di sicurezza stabilite dal nuovo dpcm e adottate dai partner coinvolti, sulle necessità e gli elementi indispensabili per la ripresa degli eventi in presenza e sul valore aggiunto degli eventi on site e di quali caratteristiche dell’evento virtuale potranno rimanere ed essere integrate. Si discuterà infine di esperienza contactless e di pagamenti touchless e di come i pagamenti digitali possano essere un elemento altrettanto strategico per la ripresa del travel e degli eventi.

Il 10 maggio, dopo essere sbarcati a Civitavecchia, il gruppo sarà ospite dello Starhotels Metropole, situato nel centro di Roma, nei pressi della Stazione Termini e del Teatro dell’Opera. Con i suoi spazi dallo stile contemporaneo ed eclettico e il centro congressi completamente ristrutturato, la struttura è pronta ad accogliere sia eventi privati che business meeting.

L’appuntamento terminerà l’11 maggio, con il rientro dei partecipanti con i voli Alitalia. I trasferimenti a terra a Genova e a Roma saranno organizzati da First Travel Italy, azienda che opera nella logistica dei trasporti, che per tutta la durata della pandemia non ha mai smesso di collegare luoghi e persone.