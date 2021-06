Resort a misura di bambino: guida alle strutture dell’estate













Ampi spazi e attività all’aperto, sicurezza, servizi su misura: nell’estate 2021 le famiglie sono alla ricerca di una vacanza che risponda a questi requisiti, e le strutture ricettive rispondono. Tra new entry, restyling e ammodernamenti, hotel e resort al mare e in montagna allargano le attività dedicate ai più piccoli, investono in camere “modulabili” e aprono anche spazi a misura di bambino, ristoranti compresi.

FUTURA LE CASTELLA. Futura Vacanze presenta la new entry Futura Style Le Castella, in Calabria. Oggetto di restyling, grande attenzione è stata posta alle esigenze delle famiglie e dei bambini, con un’area dedicata ai più piccoli a uso esclusivo con zona giochi, piscina, ristorante, anfiteatro e biberoneria h24. Riservate ai bambini anche due delle quattro piscine dell’area pool, circondata dal verde e ombreggiata da palmizi. Tra le dotazioni sportive, cinque campi da tennis.

ITALY FAMILY HOTELS. Gli Italy Family Hotels – consorzio di strutture family friendly e a conduzione familiare con 111 associati in Italia – sono pronti ad accogliere gli ospiti, e molti hanno investito in lavori di ammodernamento e ristrutturazione. Molti interventi hanno riguardato le camere, per offrire agli ospiti più spazio, luce e ambienti modulabili su richiesta. Sono sempre di più gli ospiti che cercano i servizi di un hotel, ma con la comodità di un appartamento. Centrale il ruolo del ristorante. All’Hotel Continental di Gabicce la new entry è la sala ristorante dedicata alle famiglie. Le Kids Room dell’Oxygen Lifestyle Hotel di Viserbella di Rimini sono state riprogettate con arredi morbidi, nuovi giochi modulari e prodotti touch, con materiali naturali.

VALTUR A BRUCOLI. Punta su una vacanza in relax, sport e spazi all’aperto, il Valtur Sicilia Brucoli Village, in provincia di Siracusa. Il resort sorge in un parco sul mare. Le 448 camere, nel parco, dispongono quasi tutte di spazio esterno (giardinetto o terrazzino). Per le famiglie è attiva Valturland, con attività pensate per specifiche fasce di età: Kids Club 3/6 anni, Mini Club 7/10 anni, Young Club 11/13 anni, con attività creative, giochi, laboratori di lingua e spettacoli. Per i teenager è presente il Tribe Club (14/17 anni), con sport, laboratori, eventi, party e camp.

ELDORADOR BY KAPPA. Club Eldorador è il nuovo concept di Kappa Viaggi, per i clienti alla ricerca di hotel a 4 e 5 stelle e di una formula adatta tanto alla famiglia che a chi cerca un’attività sportiva.

Due club sono già pronti ad aprire le porte, a Creta e alle Canarie, altri apriranno per il mercato italiano entro la fine dell’anno. La famiglia è il pilastro del Club Eldorador. Per questo, nel limite del possibile, sono offerte camere comunicanti, monoparentali e familiari. Gli ospiti, inoltre, potranno beneficiare tutto l’anno di offerte speciali per i bambini, oltre a specifici programmi. Appositamente concepito per loro, l’Eldo Summer Camp li coinvolgerà con attività sportive e giochi d’avventura ispirati ai Reality Show.

VOI TROPEA BEACH. Voi Tropea Beach Resort da metà giugno apre i battenti dopo una completa ristrutturazione. La struttura conta 112 camere distribuite in costruzioni a un piano ciascuna con veranda attrezzata. Ampi anche gli spazi all’aperto con una piscina semi olimpionica d’acqua dolce, strutture sportive completamente rinnovate e aree giochi per i più piccoli. Il resort si affaccia su un tratto di mare con spiaggia di sabbia digradante, adatto alle famiglie con bambini grazie anche alla disponibilità di camere triple e family oltre a un programma di servizi e attività per le varie età, Voi4Family.

FALKENSTEINER. Si attende per l’autunno la riapertura del Family Resort Lido di Falkensteiner in Alto Adige, 4 stelle Superior fresco di completo restyling. Tra i servizi a misura di bambino c’è Sky Adventure Park, il tetto dell’hotel che diventa interattivo con Valo Jump, campo da calcio, pista Bobby Car, pista di pattinaggio su ghiaccio, parco acquatico con il più grande scivolo coperto dell’Alto Adige, piscina a sfioro e spiaggia di sabbia. Inoltre, completano l’offerta 36 nuove camere per famiglie.

VIVOSA APULIA. Al Vivosa Apulia Resort in Salento da quest’anno ci sono cinque fasce d’età (dai 2 ai 17 anni): Baby, Kid, Mini, Young e Tribe Club. Laboratori legati al riciclo, alla botanica, agli animali e all’ecologia, giochi in pineta, in spiaggia, teatro sono alcune delle attività proposte. Tra le iniziative ci sono il laboratorio di apicoltura, gli incontri con gli animali, la visita alla farm del resort. E l’esperienza in una sorta di ‘campo scout’.

CHIA LAGUNA. Il Chia Laguna riapre dopo un’opera di riqualificazione. Il nuovo Hotel Laguna comprende il vecchio 5 stelle hotel Laguna e lo Spazio Oasi, al quale è stata cambiata la destinazione, trasformandolo nel family corner del nuovo hotel alta gamma del Chia Laguna resort. All’Hotel Village tra le new entry c’è il Bimbi Restaurant, uno spazio tutto a misura di bambini.

