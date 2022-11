Research Library, la biblioteca del turismo di Enit

L’Italia turistica ha ora a disposizione uno strumento che sistematizza le migliaia di fonti e informazioni sul settore. Si tratta della Research Library all’interno del nuovo sito web Enit: è una “biblioteca” ideata e curata dall’Agenzia Nazionale del Turismo, un punto informativo unico e di facile consultazione su mercato, industria e destinazioni turistiche.

Con la Enit Research Library sarà possibile aggiornarsi in tempo reale su ciò che accade in settori come l’economia, il commercio al dettaglio o il mercato immobiliare che possono influenzare il comparto turistico e inoltre avere a disposizione tutte le novità relative alla transizione digitale ed ecologica. Un infopoint digitale per elaborare una visione complessiva e conoscere bene il contesto competitivo e collaborativo per poi maturare le strategie più adeguate.

La Research Library è divisa in quattro sezioni: Market knowledge; Business trends & performance; Destination competitiveness & performance; Cues from outside tourism. Sarà possibile navigare e sfogliare rapporti, ricerche e analisi selezionate tra fonti di settore autorevoli.

«Un altro tassello per potenziare e dare al turismo un’impronta più moderna al passo con le esigenze del momento. Enit è sempre attiva nel fornire supporto al settore e agli operatori e in un momento in cui è necessario rafforzare il turismo e tenerlo aggiornato sui cambiamenti. Un altro grande contributo dell’ente del turismo per rendere agevole e rapido l’accesso al sapere e aiutare il comparto a crescere e strutturarsi sempre di più. Il sito ufficiale sarà implementato sempre di più, per offrire maggiori servizi agli operatori», commenta l’ad di Enit Roberta Garibaldi.