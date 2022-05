Repubblica Dominicana, obiettivo 7 milioni di turisti entro fine anno













L’industria del turismo è il settore che genera il reddito più alto per l’economia della Repubblica Dominicana e punta ai 7 milioni di arrivi quest’anno. Il ministro David Collado non ha esitazioni nel corso di Date, Dominican Annual Tourism Exchange, la fiera del travel svoltasi nei giorni scorsi a Punta Cana, alla presenza del presidente Luis Abinader.

«Il successo della Repubblica Dominicana nella ripresa del turismo è un segno di speranza, una risposta a ciò che accade quando tutti i settori lavorano insieme alla ricerca di un bene comune», ha detto Collado.

«La ripresa del turismo è stata possibile grazie all’azione congiunta del governo, del ministero del Turismo e del settore privato, che hanno lavorato insieme per tornare sulla scena turistica e superare anche il periodo pre-pandemia – ha dichiarato Abinader – Siamo arrivati ​​al governo nel momento peggiore vissuto dal turismo per via del Covid. Quando abbiamo esaminato i dati economici ci siamo resi conto che se non avessimo recuperato il settore turistico non avremmo aiutato l’economia della Repubblica Dominicana a risalire la china e tornare florida».

Il Paese ha registrato dei numeri record: nell’ultimo mese di aprile sono stati 626.010 i visitatori non residenti. Per quanto riguarda il mercato italiano, nel primo trimestre 2022 gli italiani che hanno raggiunto la Repubblica Dominicana tramite collegamento aereo sono stati 26.977 e ad aprile e fino a metà maggio 12.783.

Neyda Garcia, direttrice dell’Ente del turismo in Italia, ha confermato l’impegno nei segmenti dell’ecoturismo e lusso, due dei principali trend nei quali la destinazione sta investendo. E infatti a Date si è svolta anche un’inconsueta cerimonia: un simbolico “scavo” per le fondamenta del nuovo hotel luxury Secrets Tides Punta Cana Resort & Spa.

Il resort sorgerà sul lungomare e avrà 670 stanze, si distinguerà per un’architettura contemporanea ed elegante di design ispirato però alla natura, ed è pensato per gli adulti. L’offerta gastronomica comprenderà sette ristoranti.