Repubblica Dominicana, assicurazione gratuita per i turisti fino a marzo 2021

Assistenza sanitaria gratuita per tutti in turisti ospiti nella Repubblica Dominicana: è la misura rinnovata dal governo dell’isola caraibica che ha realizzato una campagna promozionale ad hoc improntata sul claim “isola sicura”.

L’incentivo varato già a settembre è stato, infatti, rinnovato per i primi mesi del 2021 e riguarda tutti i turisti che soggiornano in un albergo o in un resort che aderisce all’iniziativa del Governo. Si tratta di un piano di assistenza temporanea e gratuita che include tutte le emergenze mediche.

La copertura contempla l’eventuale esposizione al Covid-19 durante la permanenza nel Paese e tra i benefit sono inclusi il test per il Coronavirus, le visite ambulatoriali, il ricovero, i medicinali, il trasporto in caso di emergenza, le spese di alloggio per il soggiorno prolungato e perfino i costi di eventuali penalità per il cambio di volo in caso di infezione.

Il piano di assistenza diventa effettivo al momento del check in in hotel e, come riporta una nota ufficiale del Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana, ora è esteso a tutti i viaggi effettuati sino al 31 marzo 2021.