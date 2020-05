Repubblica Dominicana, arrivano i webinar con i t.o. italiani

L’Ente del turismo della Repubblica Dominicana ha lanciato sul sito ufficiale GoDominicanRepublic una nuova sezione dedicata alla formazione, in continuo aggiornamento, che include diversi webinar in collaborazione con i principali tour operator italiani.

In questo periodo l’ente ha, infatti, portato avanti per le agenzie di viaggi un’intensa attività di formazione a 360° sulla destinazione, concentrandosi su temi inediti e comunque distintivi dell’isola, quali l’ecologia, la gastronomia e l’offerta lusso.

L’obiettivo è stato quello di promuovere anche un’altra Repubblica Dominicana, raccontando un’isola ricca di attrazioni per tutti i target, dalla natura allo sport fino al puro divertimento, passando per la musica, il ballo e la cultura.

«Penso che la formazione sia da sempre uno strumento molto efficace per promuovere e incrementare l’interesse verso la Repubblica Dominicana, soprattutto in un periodo così difficile per il turismo – afferma Neyda Garcia, direttrice dell’Ente del turismo in Italia – È importante che le agenzie e i tour operator conoscano a fondo il prodotto e possano pensare a nuove modalità per proporre la destinazione e le sue numerose esperienze anche con itinerari cuciti su misura. Chi è curioso può visionare il nostro sito e immergersi da casa tra le bellezze dell’isola in attesa di poter viaggiare di nuovo».