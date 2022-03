Repubblica Ceca, stop a tutte le restrizioni per i turisti Ue













La Repubblica Ceca ha cancellato tutte le restrizioni per i cittadini Ue. Con lo smantellamento dei divieti, non c’è bisogno né di compilare alcun formulario, né di esibire qualsiasi tipo di certificazione Covid. Per viaggiare è sufficiente essere muniti di un documento di viaggio valido (carta d’identità/passaporto).

«Questa notizia ci fa ben sperare per la ripresa dei viaggi in Repubblica Ceca – sottolinea Lara Cereda, addetta trade dell’Ente nazionale ceco per il Turismo – E nel frattempo continua il nostro progetto promozionale tramite le Pillole Ceche, una serie di brevi video che raccontano in chiave divertente diverse regioni del Paese dal punto di vista del patrimonio culturale e delle esperienze. Nella sezione ‘Itinerari’ della nostra area B2B gli operatori e gli agenti di viaggi potranno trovare i primi tre contenuti con approfondimenti per partner interessati a programmare tour originali».