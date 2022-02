Repubblica Ceca, niente test per i turisti vaccinati













Nuove regole di ingresso per la Repubblica Ceca, valide dallo scorso 15 febbraio: i turisti provenienti dall’Ue, infatti, sono tenuti solamente a compilare il modulo di arrivo online, e non verrà richiesto un test Pcr se vaccinati o guariti da Covid.

Meno restrizioni anche per l’utilizzo dei servizi pubblici (es. ristoranti, campi sportivi, …) e delle aree commerciali. L’utilizzo delle mascherine (di tipo FFP2) è richiesto solo negli spazi chiusi.

Jan Herget, direttore di CzechTourism dichiara: «L’ultimo sondaggio della European Travel Commission mostra un aumento della domanda di viaggi in Europa e credo che semplificare in modo significativo le condizioni per l’ingresso nella Repubblica Ceca aiuterà ad aumentare la curva di crescita del turismo incoming. La Repubblica Ceca è uno dei paesi più sicuri al mondo, vanta un ricco patrimonio storico-culturale e offre panorami mozzafiato in luoghi affascinanti e facilmente accessibili. Inoltre quest’anno CzechTourism punterà sulla comunicazione del concetto moderno di “Tradizione”, quindi i turisti proveniente dall’estero avranno sicuramente esperienze nuove da scoprire».