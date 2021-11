Report Mabrian: “Il brand Italia vince sui mercati europei”













Brand Italia in netta ripresa sui mercati internazionali nel breve termine. È questo il risultato dell’ultimo report preparato da Mabrian Technologies e presentato durante l’ultima edizione di Ttg Travel Experience a Rimini. Soprattutto i mercati europei stanno portando in alto l’Italia tra le intenzioni di viaggio.

I flussi da Grecia, Norvegia, Finlandia, Spagna e Polonia mostrano una tendenza molto positiva rispetto al 2019, così anche Svezia, Svizzera e Danimarca. I flussi da Regno Unito e Portogallo, invece, restano più timidi rispetto all’eventualità di viaggiare nel nostro Paese.

Il ranking di Mabrian sui Paesi europei col maggior incremento nell’interesse di volare verso l’Italia rispetto al periodo pre Covid è stato elaborato prendendo in considerazione il posizionamento della destinazione Italia in relazione con la sicurezza percepita, la facilità di accesso e l’intenzione di viaggio durante i prossimi mesi, da ottobre fino a gennaio 2022, comparato con lo stesso periodo nel 2019.

«Siamo una company specializzata nell’analisi di Big Data turistico – racconta Maria Grazia Tremolizzo, sales manager per Italia e Francia, presente in fiera assieme a Anna Borduzha, business development manager (nella foto in alto) – Lavoriamo con dmc ed enti del turismo in tutto il mondo – Spagna, Francia, Uk, Polonia, Qatar, Messico e Costa Rica – ora abbiamo intenzione di espanderci in Italia perché lo riteniamo un mercato maturo e strategico in Europa e in grande espansione. In questi tre giorni abbiamo incontrato sia l’Enit sia i rappresentati di varie destinazioni e compagnie turistiche italiane ed internazionali: c’è molto interesse rispetto ai nostri servizi e speriamo presto di chiudere importanti accordi commerciali».

Anche perché, secondo Tremolizzo, adesso c’è maggiore attenzione da parte degli enti del turismo locali e nazionali verso i data e le loro elaborazioni, «i nostri smart data devono essere utili per fare azioni di marketing, di investimenti e di promozione perché vogliamo offrire informazioni rilevanti e azioni da perseguire attraverso una piattaforma di business intelligence».

La piattaforma di Mabrian fornisce, infatti, insight e smart data sulla domanda aerea, la capacità, le tariffe dell’ospitalità, la spesa a destinazione, i dati sui contenuti da mobile e gli indici di successo valutati in base ai social media. «Per noi conta non solo analizzare la fase ispirazionale del viaggio, ma anche decifrare in maniera aggregata e rispettando la privacy, i modelli di permanenza, mobilità, soggiorno e preferenze dei turisti a destinazione. L’obiettivo è convertire tutti questi dati in informazioni che siano attive, da mettere in azione», rimarca la sales manager.

Ultimo, ma non meno importante, l’impegno commerciale che «proseguirà con la partecipazione alle prossime fiere di settore (da Bto a Bit Milano) e con la scelta dell’azienda di optare per sales manager e personale nativo per i singoli Paesi dove intende operare, così da essere più vicino alla sensibilità e alle richieste della clientela».

Lo studio di Mabrian, infine, riporta i risultati analizzando tre grandi valori: l’indice della domanda spontanea, quello della sicurezza percepita e la facilità di accesso alla destinazione. «La domanda spontanea di calcola tramite le ricerche appunto spontanee dei voli da parte di un paese di provenienza sulla possibilità di visitare l’Italia , comparato con altri mercati – conclude Tremolizzo – Per la sicurezza, invece, sono stati selezionati i Paesi di provenienza europei con un indice superiore agli 85 punti (in una scala da 0 a 100). La facilità di accesso, infine, è misurata dalla capacità aerea, ovvero dal numero totale di posti programmati dalle compagnie aeree in connessione con l’Italia per ogni mercato d’origine».