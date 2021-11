Rent a car, Hertz ritorna alla stazione centrale di Milano













Hertz torna in Stazione centrale, a Milano. La nuova apertura fa parte del progetto Hertz in Città, lanciato al termine del lockdown, che prevede il rinnovamento di alcune delle sedi territoriali italiane Hertz.

Posta al piano terreno della Stazione Centrale, sul lato Piazza Luigi di Savoia, la location è facilmente raggiungibile all’arrivo in stazione. Tutti gli interventi del restauro, sono stati volti a massimizzare le misure necessarie di prevenzione anti-Covid.

Massimiliano Archiapatti, direttore generale e amministratore delegato di Hertz Italia, si è detto «molto contento di vedere gli sviluppi di questo progetto, nato, come altri, nel periodo pandemico; un momento difficile per tutti che però allo stesso tempo ci ha spronato a trovare soluzioni e stimoli nuovi per rispondere sempre in maniera puntuale alle esigenze dei nostri Ospiti. Il progetto Hertz in città è una delle testimonianze dello spirito di massima flessibilità e adattabilità che tutta la squadra Hertz ha messo in campo, ora più che mai. Questa nuova location rappresenta un punto molto strategico soprattutto in questo periodo di ripartenza in cui i flussi ferroviari stanno nuovamente crescendo e un player importante come Hertz non poteva mancare a questo appuntamento».

La location Hertz in Stazione Centrale ha la stessa dotazione di sicurezza anti Covid che è stata adottata da tutta la rete, oltre ai dispositivi per la per la sanificazione degli ambienti a disposizione degli ospiti.