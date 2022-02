Rent a car, Flexible Autos sbarca a Cuba













Si espande l’operatività di Flexible Autos, piattaforma broker di Noleggio Auto a uso esclusivo delle agenzie di viaggi e del B2B che amplia la sua offerta nel mondo con il lancio di una nuova destinazione: Cuba.

Il fornitore disponibile sul posto è Cuba On The Road, che dispone di un ufficio a La Havana con servizio di consegna.

L’offerta, in quanto a parco auto, è composta interamente da Suv Jeep Uaz Patriot prenotabili online. E per Alessandro Patacchiola, manager director Flexible Autos, «questa destinazione darà risposta a una richiesta che non sempre ha trovato la giusta offerta, e con Cuba On The Road abbiamo la tranquillità di offrire il miglior fornitore possibile ai nostri mercati».

Questa nuova destinazione si aggiunge alle oltre 120 offerte dal broker B2B, con più di 22.000 punti di raccolta in tutto il mondo. Tra le tipologie di prodotti offerti da Flexible Autos c’è il Pack Premium, che comprende, tra l’altro, l’assicurazione senza franchigia dei fornitori, che può essere completata con l’acquisto del prodotto di Rimborso della franchigia che offre copertura per le eccezioni più comuni tra le assicurazioni fornitori. Il tutto sempre a tariffe commissionabili nella loro totalità a vantaggio delle agenzie di viaggi.