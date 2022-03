Rendez-vous en France, a Nantes oltre 1.200 t.o.













Una attesa durata due anni. Finalmente il 22 e 23 marzo l’evento B2B “Rendez-vous en France” si è tenuto a Nantes, nella valle della Loira. Al salone internazionale, che si occupa della promozione turistica d’Oltralpe, hanno partecipato 668 espositori francesi e 587 tour operator arrivati da 57 Paesi.

Un successo considerando che nell’ultima edizione del 2019, senza le restrizioni di viaggio come quelle attuali, i professionisti erano stati 788. La maggior parte degli operatori è arrivata dall’Europa, in particolare da Gran Bretagna, Germania, Italia e centro Europa e un 20% anche dal Nord/ Centro America e Asia.

«Gli ultimi due anni sono stati duri per il settore turistico, ma i dati lasciano ben sperare – ha spiegato Caroline Leboucher, presidente di Atout France – Abbiamo annunciato un piano per il turismo che conta su un budget di circa 2 miliardi di euro. L’offerta turistica della Francia si è rinnovata. Sono state create nuove facility ed esperienze che vanno incontro alle recenti esigenze dei viaggiatori, soprattutto nei settori della digitalizzazione e della sostenibilità ambientale.Dal primo aprile, inoltre, entrerà in vigore una nuova classificazione delle strutture ricettive, che terrà in considerazione parametri come il risparmio energetico, l’uso dei prodotti locali e il riciclo delle acquee. Abbiamo anche introdotto una nuova piattaforma dati per mappare l’industria turistica francese e lanciato la seconda edizione della campagna #ExploreFrance in dieci mercati europei per riconquistare i turisti. Li aspettiamo».

Dall’Italia hanno partecipato 32 tra operatori e adv, interessate ad esplorare le destinazioni del nord della Francia. «Il mercato italiano è il sesto in termini di arrivi e l’ottavo per quel che riguarda la spesa turistica – aggiunge Frédéric Meyer, direttore di Atout France per l’Italia e la Grecia – Nel 2019 abbiamo accolto 7,2 milioni di italiani. Solitamente i viaggi si concentrano su Parigi, la Provenza, la valle della Loira e la Corsica. Vogliamo far conoscere anche nuove destinazioni come Bordeaux, Tolosa, i villaggi dell’Alsazia, Lione e la stessa Nantes. Sono mete green, con una ampia offerta culturale e voli diretti da diverse città della Penisola. Con la nuova campagna promozionale puntiamo sul lifestyle e la gastronomia francese, il turismo slow e la natura e ovviamente le bellezze culturali. Ci sono poi in programma eventi internazionali di alto richiamo come la Rugby world cup a settembre 2023 e le Olimpiadi a Parigi nel 2024. Per to e adv ad aprile ci sarà un roadshow con due date in presenza a Milano e Roma il 20 e 21 aprile e online il 26 e 27 con la partecipazione di 35 partner francesi e continuiamo ad investire nel programma di formazione FranceExpert che prevede anche eductour per i professionisti del turismo».