Relais & Châteaux riconosce alle adv una commissione del 20%

Relais & Châteaux valorizza il ruolo delle agenzie di viaggi italiane riconoscendo una commissione pari al 20% per ciascuna prenotazione effettuata entro il 31 dicembre 2020 in una delle dimore in Italia che aderiscono all’iniziativa.

La promozione è riservata alle agenzie Iata e a quelle che possiedono un codice Pseudo Iata emesso dagli uffici di Relais & Châteaux, registrandosi al sito relaischateaux.com oppure richiedendo il supporto dell’ufficio prenotazioni (reservation@relaischateaux.com).

Con il supporto dell’Associazione di hotel e ristoranti di lusso, inoltre, è possibile organizzare per i clienti anche tour che combinano soggiorni in più dimore, lungo le 13 Routes du Bonheur italiane oppure costruendo itinerari completamente personalizzati all’insegna del bien vivre, dell’ospitalità d’eccellenza e della buona cucina, in luoghi immersi nella natura e lontani dalle rotte del turismo di massa.