Relais & Chateaux, Giulia Devietti Goggia nuovo delegation director per l’Italia













Cambio al vertice della delegazione italiana di Relais & Châteaux. Giulia Devietti Goggia è il nuovo delegation director per l’Italia. Subentra a Elisabeth Debiasi, che a meno di un anno dalla nomina come international director member services accetta una nuova sfida professionale presso l’head office.

Con un double degree in International Management presso l’Università Bocconi di Milano, la Fudan University di Shanghai e un background manageriale nei settori del fashion retail e della nautica di lusso, la Devietti Goggia è entrata in Relais & Châteaux nel 2019 come delegation event and partnership coordinator.

Nella sua nuova funzione supporterà la crescita qualitativa della delegazione Italia: la terza al mondo con 50 associati – 39 alberghi e 11 ristoranti 2 e 3 stelle Michelin – e tra le mete più amate dai clienti abituali di Relais & Châteaux di tutto il mondo.

Chiamata nel periodo di recovery post Covid a coordinare le strategie di promozione e vendita di alcuni mercati chiave in Europa, Asia e Africa, Elisabeth Debiasi lascia dopo un decennio l’incarico con cui aveva fatto il suo ingresso nell’associazione nel 2012 per dedicarsi completamente al nuovo ruolo internazionale. Riportando al general manager Anthony Torkington, nel ruolo di international director member Services guiderà lo sviluppo strategico e commerciale di 13 delegazioni nei cinque continenti, promuovendo le sinergie tra i mercati e garantendo il medesimo standard qualitativo e operativo in tutto il mondo.

«In un periodo senza precedenti per il settore dell’hospitality e per il mondo intero abbiamo ripensato alla nostra struttura organizzativa, per rispondere alle richieste di un mercato in continua evoluzione e affermare Relais & Châteaux come punto di riferimento per gli associati in cerca di confronto e supporto strategico e operativo – commenta Anthony Torkington – A nome di tutta la famiglia di Relais & Châteaux, auguro a Elisabeth e Giulia tanta fortuna nell’affrontare le rispettive nuove avventure professionali».